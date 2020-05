ममता ‘जय श्री राम’ कहने वालों को भी जेल में धकेल रहीं : पीएम मोदी

उड़िसा के चक्रवात प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद मोदी ने नवीन पटनायक की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तमलुक में चुनाव प्रचार के लिये पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी इतनी निराश हो चुकी हैं कि अब वो भगवान के बारे में भी बोलना या सुनना पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि दीदी अब राज्य में ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वालों तक को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही हैं।

स्पीडब्रेकर दीदी!

मोदी ने ममता दीदी को ‘स्पीडब्रेकर दीदी’ के नाम से पुकारते हुए कहा कि स्पीडब्रेकर दीदी ने चक्रफात फोनी तक को नहीं छोड़ा और उस पर भी राजनीति कर रही हैं। मोदी बोले कि उन्होंने ममता दीदी से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनका अहंकार ऐसा भरा हुआ है कि उन्होंने मुझ से बात करने से भी इंकार कर दिया, मैंने दूसरी बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

बता दें कि विगत दिनों ममता बैनर्जी का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव की सड़क से गुजर रहीं थी तो कुछ लोग ‘जय श्री राम’ का नारा लगा रहे थे। इस पर दीदी गाड़ी रूकवाकर उतरी और वहां उपस्थित लोगों को डांटने लगीं। देखें वीडियो।

Look at the anger on Mamta Banerjee’s face, when locals were chanting Jai Shri Ram !! pic.twitter.com/4ey6eb1M6e

— Vivek Shetty (@vivekshettym) May 4, 2019