चुनवा के माहौल के बीच आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य करते दिखीं ममता, वीडियो हुआ वायरल

कोलकाता, 2 फरवरी (आईएएनएस)| मतदाताओं को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अलीपुरद्वार के फलकता में एक सामूहिक विवाह समारोह में आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य किया। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने वाले 450 जोड़ों को उपहार भी वितरित किए।

आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, ममता ने इस क्षेत्र में कम से कम 1,800 चाय बागान श्रमिकों को पेटेंट दस्तावेज सौंपे। दस्तावेज ‘च सुंदरी’ परियोजना के तहत दिए गए, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपये है। ममता ने कहा कि, “हर बार लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा झूठे वादे करती है और कहती है कि वे चाय बागानों को फिर से खोलेंगे। लेकिन हम उनके जैसे नहीं हैं। हमने इस क्षेत्र में अब तक नौ चाय बागान खोले हैं और आगे भी कोशिश कर रहे हैं।”

ममता ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस वादों को निभाने में विश्वास करती है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने उत्तर बंगाल से सीटें जीतने के बाद स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया। “उत्तर बंगाल में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि भाजपा के सांसद इन सीटों से जीते हैं।” सीएम ने यह भी घोषणा की कि उत्तर बंगाल क्षेत्र में जल्द ही फलकटा नगर निगम में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dances during a mass marriage ceremony in Falakata of Alipurduar district. pic.twitter.com/zIDyhRDS7x

— ANI (@ANI) February 2, 2021