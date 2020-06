ममता बेनर्जी ने शपथ ग्रहण में शामिल होने से किया इंकार, ट्वीटर पर शेयर किया कारण

मंगलवार को, यह पता चला कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली हैं और यह खबर सच भी थी, लेकिन आज ममता बेनर्जी ने अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के ल‌िए शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी।

The oath-taking ceremony is an august occasion to celebrate democracy, not one that should be devalued by any political party pic.twitter.com/Mznq0xN11Q

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 29, 2019