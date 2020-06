महाराष्ट्र के उरण में स्थ‌ित ONGC एलपीजी प्लांट में भीषण आग लग गई। आग में 3 लोगों की मौत हो ने की खबर है। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, वहां मौजूद लोग उन्हे किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। मंगलवार को सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर प्लांट में धमाका हुआ। उसकी आवाज लोगों को सुनाई दी। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नवी मुंबई के पास उरण क्षेत्र में ओएनजीसी का प्लांट है। घटनास्थल पर बचाव अभियान चल रहा है। इसके तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उनकी जांच शुरू कर दी है।

#ONGCFIRE Uran to be evacuated. Ongc plant is on fire pic.twitter.com/De6iayfJqe — SMIT SWAR (@swartims) September 3, 2019

Earlier today, a fire broke out in storm water drainage at ONGC's Uran oil and gas processing plant in Maharashtra. Details awaited. pic.twitter.com/xU1aRHXN2w — Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) September 3, 2019

A massive fire broke out at the Uran ONGC gas complex, near JNPT port pic.twitter.com/6M8AYJhjf7 — Deepak Dubey *DD* (@deepakdubey_dd) September 3, 2019

ONGC ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जनता को इस घटना के बारे में सूचित किया है। उन्होने लिखा, उरण तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र में सुबह जल निकासी में आग लग गई। ओएनजीसी की संकट और अग्निशमन सेवा की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेल के प्रसंस्करण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और गैस को हजीरा संयंत्र की ओर दिया गया है।

A fire broke out in storm water drainage early morning 2day in Uran oil & gas processing plant.ONGC fire services & crisis managemnt team immediately pressed in2 action. Fire is being contained. No impact on Oil processing.Gas diverted to Hazira Plant. Situation is being assessed — ONGC (@ONGC_) September 3, 2019

शनिवार को महाराष्ट्र के धुले केमिकल फैक्ट्री में भी विस्फोट हुआ था। विस्फोट इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। घटना में चौदह लोग मारे गए। जबकि 66 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने घटना में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।