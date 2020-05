महाराष्ट्र में भूकंप के कारण मुंबई में एक घर की दीवार गिरी, 1 महिला की मौत हुई

मुंबई के पालघर में दोपहर 1.15 बजे रिक्टर पैमाने पर 3.6 की तीव्रती वाला भूकम्प दर्ज किया गया। भूरंप के झटके से दहानु इलाके में एक घर की दीवार गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई। भूकंप के झटकों ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल गए। भूकंप के मद्देनजर पुरानी इमारतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए तंत्र को अलर्ट किया गया है।

मुंबई में तीन महीनों में 15 भूकंपों का अनुभव किया गया है। जिसके कारण पुरानी और जीर्ण इमारतों से होने वाली हताहत से बचने के लिए लोगों को खुले मैदान में सोना पड़ रहा है। इससे पहले भी, इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए तंत्र को सतर्क किया गया था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान जोखिम में डाल रही है।

Maharashtra: A 55-year-old woman died in Dahanu area of Palghar district after wall of a house collapsed on her, in the earthquake last night. https://t.co/HoPZC7sV1z

