महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर शुरू किया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

कोरोना के केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमित रोग के उपचार के लिए सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट प्लेटिना में कोरोना संक्रमित रोग के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की मदद से ली जाएगी। सीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। इससे महाराष्ट्र सरकार कोरोना से गंभीर रूप से पीडि़त 500 लोगों का उपचार करेगी।

CM Uddhav Thackeray ji just launched Project Platina- the world’s largest convalescent plasma therapy trial.

Maharashtra has been working on plasma therapy since the beginning of the covid fight, but now it will be a formal trial- treatment project across Maharashtra (1/n)

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 29, 2020