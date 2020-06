महाराष्ट्र में एक कैमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके से लगी भीषण आग, राहत कार्य जारी

महाराष्ट्र के धुले में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग में 20 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

गुजरात सीमा के पास महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के वाघाडी गाँव के पास एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुआ है। घटना में 20 लोग मारे गए। 22 लोग घायल हो गए। फैक्ट्री में 70 लोग फंसे हुए हैं। हादसे के बाद शिरपुर तालुका में खलबली मच गई है। विस्फोट इतना भयंकर था कि इसे 10 किलोमीटर तक के गाँवों तक सुना गया।

15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv

— ANI (@ANI) August 31, 2019