मध्य प्रदेश में 1 व्यक्ति तथा 2 महिलाओं को पेड़ से बांध कर पीटा, जानें क्या थी वजह

राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी इलाके में दलित महिला के साथ बदमाशों द्वारा उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश के धार में एक व्यक्ति और दो महिला रिश्तेदारों को पेड़ से बांध कर मारने की घटना सामने आई है। यह घटना धार के अर्जुन कॉलोनी की है। कथित तौर पर व्यक्ति एक विवाहित महिला को भगा कर ले गया था।

मुख्य पुलिस अध‌िक्षक संजीव मुले ने कहा कि घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। मामले में 5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुनीता नाम की महिला की मुकेश से शादी हुई थी। लेकिन बाद में यह कथित रूप से रवि के साथ दूसरे शहर में चली गयी। मुकेश ने इस बारे में रवि के रिश्तेदारों और अन्य लोगों से संपर्क किया। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद रवि और उनकी रिश्तेदार संगीता और उर्मिला धार पहुंचे।

Dhar: A man & his two relatives including a minor were tied to a tree & beaten up in Arjun Colony after he allegedly eloped with a married woman, on May 14. Sanjeev Mule, CSP,"Case registered. We have arrested 5 accused,others will be nabbed soon." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Y8kwRmLlf5

— ANI (@ANI) May 16, 2019