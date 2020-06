मध्य प्रदेश में चुनाव कार्य कर रहे दो कर्मचारयों को आया हार्ट अटैक

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान पूर्ण हो गया है। मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि मतदान कार्य में लगे दो कर्मचारियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पहली घटना शनिवार की देर शाम शाजापुर में हुई, जहां बूथ अधिकारी अनिल नेमा की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। रविवार सुबह कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के जलवट में मतदान कर्मी गारु सिंह चोगड़ की मौत हो गई। योगड़ की मौत भी दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेटलावद विधानसभा में बूथ संख्या 201 पर दो समूहों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। इस घटना के अलावा, मध्य प्रदेश में चुनाव शामितपूर्वक हुए।

Voter turnout recorded till 9 am: Bihar-10.65%, Himachal Pradesh- 0.87%, Madhya Pradesh-7.16%, Punjab-4.64%, Uttar Pradesh-5.97%, West Bengal- 10.54, Jharkhand-13.19%, Chandigarh-10.40% in #Phase7 of #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/wG1XvkYS3m

