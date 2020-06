भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर अब नहीं रहे

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल गौर का आज यानी बुधवार सुबह भोपाल के नर्मदा अस्पताल में निधन हो गया। 89 वर्षीय बाबूलाल गौर की हालत मंगलवार को बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी कम हो गया। बाबूलाल गौर की किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। वह पिछले 14 दिनों से नर्मदा अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने गौर के निधन पर दुख व्यक्त किया।

Madhya Pradesh's former CM and BJP leader, Babulal Gaur passed away at Narmada Hospital in Bhopal, this morning. pic.twitter.com/rwo1ufpfnq

— ANI (@ANI) August 21, 2019