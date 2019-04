रात के अंधेरे में आयकर दस्ते की बड़ी कार्रवाई, निशाने पर MP के CM कमल नाथ के निकटतम सहयोगी

रविवार को तड़के सुबह ३ बजे के आसपास मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल सहित सुदूर दिल्ली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग के निशाने पर हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निकटतम सहयोगी।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने लगभग 60 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर सर्च की कार्रवाई शुरू की है। इनमें प्रमुख ‌ठिकाने हैं कमलनाथ के ऑफिसर ऑन स्पेश्यल ड्युटी (ओएसडी) प्रवीण कक्कर और उनके सलाहकार राजेन्द्र निगलानी। भोपाल-इंदौर स्थित आवास और कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में रविवार दोपहर तक 9 करोड़ रुपये बरादम हुए हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी जप्त किये गये हैं जिसकी जांच चल रही है।

Pictures provided by Income-Tax Sources of cash recovered during raid at residential premises of Prateek Joshi in Bhopal, Madhya Pradesh. I-T searches are underway at 50 locations including Indore, Bhopal, Goa and Delhi. pic.twitter.com/TAMe4J1Nii

— ANI (@ANI) April 7, 2019