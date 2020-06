कांग्रेस के लखनऊ उम्मीदवार ने शत्रुघ्न सिन्हा पर लगाया पार्टी का साथ ना देने का आरोप

उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने पटना साहिब लोकसभा सीट से पक्ष के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को निशाना बनाया। आचार्य प्रमोदकृष्ण ने शत्रुघ्न सिन्हा पर ‘पक्ष धर्म’ का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी के अनुसार, आचार्य ने कहा, “राहुल जी ने शत्रुघ्नजी के रोड शो में ‘पार्टी धर्म’ का पालन किया, लेकिन शत्रुघ्नजी ने पक्ष धर्म का पालन नहीं किया। वे राजनीति को हलका समझ रहे हैं।

आचार्य ने कहा कि राजनीति भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है और इसमें कुछ समझ होनी चाहिए। राहुल गांधी की बड़ी विचारधारा है कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मानित किया है लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा को भी पार्टी का सम्मान करना चाहिए।

Acharya Pramod Krishnam, Congress candidate from Lucknow: It is the large-heartedness of Rahul Gandhi that he gave respect to Shatrughan Sinha but Shatrughan Sinha should also give respect to the party. (17.05.2019) https://t.co/BikItMTZRF

— ANI (@ANI) May 18, 2019