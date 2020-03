हरियाणा के 7 जिलों में 31 मार्च तक लॉक डाऊन

दिल्ली में 31 मार्च तक लॉक डाऊन की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद अब हरियाणा से भी यही खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एलान किया है कि राज्य के 7 जिलों – फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झझ्झर, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में 31 मार्च तक लॉक डाऊन रहेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार के जनता कर्फ्यू को भी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी।

Lockdown will be imposed in 7 districts of Haryana — Faridabad, Gurugram, Rohtak, Jhajjar, Sonipat, Panipat and Panchkula, till March 31: Haryana CM Manohar Lal Khattar https://t.co/WE1rfQgPMc

कोरोना पर जनता कर्फ्यू: दिल्ली-नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की सड़कों पर सन्नाटा

इससे पहले दिल्ली-एनसीआर के शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का असर पूरी तरह से दिख रहा है। रविवार सुबह से ही विभिन्न कालोनियों व सोसायटियों में लोग अपने घरों से नहीं निकले। यहां तक कि कई कालोनियों व सोसायटियों में अखबार और दूध वाले भी नहीं पहुंचे। शहरों के प्रमुख सड़कों पर तो सन्नाटा है ही, शहर की अंदरुनी सड़कें और गली मोहल्ले भी सूनसान नजर आए।गाजियाबाद में हाईवे और मुख्य मार्गो के किनारे बसी सोसायटी में आज सुनाई दे रही है चिड़ियों की चहचहाहट। वाहनों के शोर के चलते अक्सर पक्षी यहां कम ही आते हैं। जो आते भी हैं, उनकी आवाज बस, ट्रक और दूसरे वाहनों की आवाज के शोर में दब जाती है। जनता कर्फ्यू में ट्रांस हिंडन इलाके में सुबह 7 बजे से चल रहे सड़कें सुनसान पड़ी हैं।

सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन

पार्कों में सुबह लगने वाली भीड़ आज नदारद है। हर समय मुसाफिरों से भरे रहने वाले रेलवे स्टेशन और कौशांबी बस अड्डा पर भी लोग दिखाई नहीं दिए। सड़कों पर हालांकि इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील का आज सुबह 7 बजे से ही टीएचए में खासा असर देखने को मिल रहा है। जनता कर्फ्यू के कारण टीएचए की 80 से ज्यादा बहुमंजिली सोसाइटी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। शहर के अतिव्यस्त मोहन नगर चौराहे पर वाहनों की संख्या बेहद कम दिख रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। वाहन चालकों से पूछकर उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है।

मेट्रो सेवा भी सुबह से बंद

मेट्रो सेवा भी सुबह से बंद है। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट को बंद कर दिया गया है। इसी तरह अन्य मेट्रो स्टेशनों का भी हाल है। कौशांबी बस अड्डा परिसर में बसों की लाइन लगी हुई है। आज सुबह से रोडवेज की सेवा भी बंद है। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन भी प्लेटफार्म खाली पड़ा हुआ है। सोसाइटी और सेक्टरों में लोगों की आवाजाही लगभग बंद हैं। वही जनता कर्फ्यू सरसों के चलते मोदीनगर व मुरादनगर में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मेन बाजार दिल्ली मेरठ मार्ग के अलावा समस्त मार्केट बंद पड़ी हुई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।

गुरुग्राम में पसरा सन्नाटा

जनता कर्फ्यू के चलते गुरुग्राम के पार्को में सन्नाटा पसरा रहा l पार्को में सुबह की सैर करने न ही न तो लोग पहुंचे और न ही बच्चे खेड़कूद के लिए आए। कृष्णा कॉलोनी का राव मानसिंह पार्क रविवार सुबह 7 बजे तक भी खाली रहा l जबकि अन्य दिनों में लोग सुबह 6 बजे ही यहां सैर और व्यायाम करने पहुँच जाते हैं। जनता कर्फ्यू के चलते एक्सप्रेसवे से बेहद कम बाहर आ-जा रहे हैं। अन्य दिनों की तुलना में 5 फीसदी वाहन ही गुजर रहे हैं, जबकि अमूमन इस एक्सप्रेसवे के जरिये खेड़कीदौला टोल से होकर रोजाना औसतन 85 हजार वाहन दिल्ली और जयपुर की ओर जाते हैं।

गुड़गांव बस स्टैंड पर सन्नाटा

शहर के मुख्य बस स्टैंड पर जनता कर्फ्यू को लेकर न पुलिसकर्मी है और न ही रोडवेज कर्मी। रोडवेज प्रशासन ने 125 बसों को विभिन्न रुटों पर कैंसिल किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पानीपत, पेहवा, चंडीगढ़ शिमला, यमुनानगर जम्मू, कटरा, पंचरुखी बैजनाथ अलीगढ़ हरिद्वार, जयपुर समेत अन्य रूट शामिल है। इन रूटों पर जाने के लिए कोई भी यात्री बस स्टैंड पर दिखाई नहीं दिया। चंडीगढ़ जाने वाली वोल्वो बसों की टिकट बुकिंग भी रोडवेज प्रशासन ने कैंसिल कर रखी है।

उधर इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हरियाणा के झझ्झर स्थित एम्स परिसर के 800 बिस्तरों को कोरोना ग्रस्त मरीजों की देखभाल के लिये उपयोग में लिया जायेगा।

AIIMS building in Haryana’s Jhajjar, which has 800 beds, will be used exclusively to treat #COVID19 patients: Indian Council of Medical Research Director-General Balram Bhargava pic.twitter.com/4fLjWum5te

— ANI (@ANI) March 22, 2020