लो, पुलिसकर्मियों ने 160 किलो गांजा पकड़ा और 159 किलो बाजार में बेचकर रोकड़ी कर ली!

एक ओर पूरे देश में ड्रग्स और नशीली दवाओं के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोर-शोर से छापेमारी हो रही है। दिल्ली में एक घटना ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है।

बात ऐसी है कि दिल्ली के दो सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल समेत चार पुलिस कर्मचारियों को एक ड्रग पेडलर से रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेडलर के पास 160 किलो गांजा था। पुलिस ने 11 सितंबर को जहांगीरपुरा ई ब्लॉक से एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ कर 160 किलो गांजा जब्त किया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इस मामले को दबा देने के लिए रुपए मांगे और कथित रूप से रिश्वत मिलने पर उसे छोड़ दिया। साथ ही उसके पास से जब्त 159 किलो ग्राम गांजा बाजार में बेच दिया।

घटना की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में चार जनों को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि एसीपी और दो पीएसआई इस मामले को देख रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 2 महीने पहले ही कर्नाटक में छापेमारी की एक घटना में 1350 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया था। इसके बाद चित्रदुर्ग जिला में एक बगीचे में छापा मारकर 4.2 रूपए का 9872 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।

