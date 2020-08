महामारी की बोरियत मिटाने और मॉनसून के सौंदर्य का मजा लूटने चलो माउंट आबू

वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है। पूरे विश्व में फैले हुए कोरोना वायरस ने आम जनता को घर में कैद होने को मजबूर कर दिया था। हालांकि कोरोना की रिकवरी रेट में हुए सुधार के कारण प्रधानमंत्री ने धीरे-धीरे अब देश को अनलॉक करना शुरू किया है। पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घर में ही कैद होना पड़ा था, जिससे वे बोर हो गए थे। अब लोगों को पर्यटन क्षेत्र में भी जाने के लिए थोड़ी-थोड़ी राहत दी जाने लगी है।

ऐसे में राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटन के लिए लोगों को अनुमति मिल गई है। अधिकारियों के अनुसार माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों की संख्या अब धीरे-धीरे पांच आंकड़ों को पार करने लगी है।

पर्यटन विभाग, राजस्थान के प्रमुख सचिव, आलोक गुप्ता के अनुसार, ‘गर्मियों के पूरे मौसम में घर में पड़े रहने के बाद लोग बाहर निकलने को बेताब थे। यह खुशी की बात है कि स्थानीय पर्यटक बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। अब अनलॉक होने के बाद पर्यटकों की सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। माउंट आबू से आने वाले आंकड़े इसी का प्रतिबिंब हैं। इसी तरह के रुझान उदयपुर शहर में भी देखे गए हैं, जहां पर्यटक सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत सुरक्षित जगहों पर अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं।

According to Alok Gupta, Principal Secy, Dept of Tourism, R'than,"After missing the entire summer season,people are eager for a getaway. It is a matter of delight that local tourists are returning in big numbers, while unlocking tourism,the safety of people is our prime concern." pic.twitter.com/E6FXLUiPxI

— IANS Tweets (@ians_india) August 20, 2020