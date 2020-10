जानें चेन्नई के कुमारन सिल्क स्टोर में ऐसा क्या हुआ जो सील लगाना पड़ गया

देशभर में कोरोना का आतंक अपने चरम पर है। दिन-ब-दिन कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर लोग सरकार लोगों से सारी आवश्यक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कह रही है वही दूसरी ओर कुछ लोग इस बात से इतने बेखबर और लापरवाह हो चुके है जैसे कुछ हुआ ही ना हो!

दुनिया भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकारें लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कह रही है पर जनता मामूली चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लोग अब सामान्य जगहों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना किसी मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चेन्नई में देखने को मिला। हाल ही में चेन्नई की एक साड़ी की दुकान का वीडियो वायरल हुआ है। जहां शॉपिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए ‘कुमारम सिल्क’ नाम की इस साड़ी शॉप को सील कर दिया।

A saree shop in Chennai. Corona is unable to enter. No space you see. pic.twitter.com/fwGXLKkiHR

दरअसल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के टी नगर में स्थित कपड़ा के एक लोकप्रिय शोरूम कुमारन सिल्क स्टोर को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन करने और ज्यादा भीड़ होने के कारण नगर निगम ने बंद कर दिया। इसके बाद चेन्नई नगर निगम ने दुकानदारों एवं लोगों से सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।

A shop in Tnagar has been #locked and #sealed today, since they allowed overcrowding & didn’t follow the COVID-19 safety protocols. Other such shops, which don’t follow the protocols shall be sealed too. Shop owners & public are requested to strictly follow safety protocols.#GCC pic.twitter.com/MncKIWxfIG

— Greater Chennai Corporation (@chennaicorp) October 20, 2020