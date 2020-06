हमेशा तंज कसने वाले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के लिये की दुआ!

नई दिल्ली (ईएमएस)।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गले में खराश और बुखार के कारण आइसोलेशन में चले गए हैं और वह मंगलवार को कोरोना वायरस की जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद कवि और नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है। कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास बीते दो सालों से भी ज्यादा समय से केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट में लिखा है, ‘गेट वेल सून अरविंद केजरीवाल।

Get well soon @ArvindKejriwal

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) June 8, 2020