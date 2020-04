जानिये शपथ लेने के बाद हेमा मालिनी क्या बोलीं?

हिन्दी में शपथ लेने के बाद हेमामालिनी ने किया ब्रज का प्रसिद्ध अभिवादन

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूपी के मथुरा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा सांसद हेमामालिनी ने लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध अभिवादन ‘राधे-राधे’ करना नहीं भूलीं।

मंगलवार को हेमामालिनी जब शपथ लेने जा रही थीं तो भाजपा के कई सदस्यों ने ‘राधे-राधे’ कहकर उनका अभिवादन किया। बादामी रंग की साड़ी पहने हेमामालिनी ने हिन्दी में शपथ ली। शपथ लेने के बाद सांसद हेमामालिनी ने ब्रज का प्रसिद्ध अभिवादन ‘राधे-राधे’ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्’ कहकर अपने आराध्य भगवान कृष्ण का भी स्मरण किया।

#WATCH: BJP MP from UP's Mathura, Hema Malini takes oath as a Member of Parliament at the Lok Sabha. She concluded her oath with "Radhe Radhe! Krishnam Vande, Jagat Guru." pic.twitter.com/MWLvK6HAqX

— ANI (@ANI) June 18, 2019