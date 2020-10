जानिए कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी; स्कूटर पर घुमाए मां को सभी तीर्थस्थान

आप सभी ने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने माता-पिता को कांवड़ पर बिठा कर उन्हें तीर्थ स्थानों का दर्शन कराने चल पड़े थे। आज भी उनके जैसा अनन्य मातृ पितृ प्रेम बहुत कम ही देखने को मिलता है, पर इस किस्से को सुनकर आप सभी को उनकी फिर से याद आ जाएगी।

आधुनिक युग के श्रवण कुमार ने अपनी बैंकिंग जॉब छोड़ मां को कराई तीर्थ स्थानों की यात्रा

कलयुग में श्रवण कुमार के नाम से प्रसिद्ध डी कृष्णा कुमार आज कल न्यूज चैनल में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्होंने अपनी माता को तीर्थ स्थानों की सैर करवाने के लिए अपनी बैंकिंग की जॉब भी छोड़ दी। अपनी माता और अपना बजाज चेतक स्कूटर लेकर ही कृष्णा कुमार तीर्थ स्थानों की सैर को निकल पड़े।

This is a Gap Year I wish I had! Dakshinmurthy Krishna Kumar from Mysore left his banking job and travelled with his mom on a

scooter. A total of 48100 KMs. The reason? His mother had not stepped out of her town & he wished to show her India! #TuesdayMotivation pic.twitter.com/HlVJVcAXkH

— Manoj Kumar (@manoj_naandi) October 23, 2019