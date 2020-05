केरल में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा

देश भर में कोरोना से लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहे राज्य केरल ने सभी के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है। केरल में अब तक के सारे कोरोना एक्टिव केस ठीक कर लिये गये। अब राज्य सरकार ने एक और सकारात्मक कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि हर रविवार को पूरा केरल संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। इसी क्रम में कल 10 मई 2020 को केरल में बंद रहेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कल केरल में लॉकडाउन रहेगा।

In #kerala it’s complete shut down tomorrow. Every Sunday will be complete lockdown till further orders. Only essential services permitted.

Following activities are permitted pic.twitter.com/ghovg7gG43

— Neethu Reghukumar (@Neethureghu) May 9, 2020