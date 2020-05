केरल : वंदे भारत मिशन के तहत अबू धाबी और दुबई से लौटे दो भारतीय कोरोना पोजीटीव पाए गए

तिरुवनंतपुरम (ईएमएस)। केरल में अबू धाबी और दुबई से सात मई को वापस लौटे दो भारतीय कोरोनावायरा पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार के सूत्रों ने बताया कि दोनों एयर एंडिया के विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम वापस लाए गए 363 भारतीयों में शामिल हैं। दोनों में एक संक्रमित का इलाज कोझिकोड में जबकि दूसरे का इलाज कोच्च‍ि में किया जा रहा है।

इन दो नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 505 हो गई है जिनमें से 17 लोग अब भी अस्पताल में हैं। यहां 4 लोगों की मौत इस वायरस के संक्रमण से हुई है जबकि 484 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने 7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के लिए योजनाओं की घोषणा की थी, जिसे पहले खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों को भारतीयों को निकालने के अभ‍ियान के बाद सबसे बड़ा अभ‍ियान बताया जा रहा था। पहले खाड़ी युद्ध के दौरान 1।7 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था।

Indian nationals patiently await their turn for medical screening at UAE’s #AbuDhabi airport ahead of their departure to #Kochi in #Kerala via Air India Express flight as part of #VandeBharatMission.@DrSJaishankar@MOS_MEA @xpresskerala @NewIndianXpress pic.twitter.com/z2e7I1TfV5

