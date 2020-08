केरल : एयरपोर्ट रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ एअर इंडिया का विमान, दो हिस्सों में टूटा

ताज़ा जानकारी के अनुसार दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का एक विमान केरल के कोझीकोड में फिसल गया है। जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई हैं। इस घटना में पायलट की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रनवे से आगे निकलने की वजह से हादसा हुआ। रनवे पर विमान के फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और दो हिस्सों में टूट गया। विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 191 यात्री सवार थे। Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV — ANI (@ANI) August 7, 2020 डीजीसीए के मुताबिक एअर इंडिया एक्सप्रेस IX1344, बोइंग दुबई से कालीकट आ रहा था। भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और घाटी में गिर गया। राहत एंव बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की एक टीम कोझिकोड के लिए रवाना हो चुकी है। एनडीआरएफ के 50 जवानों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मल्लापुरम से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। #WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during […]