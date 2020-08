केरल हवाई दुर्घटना: पायलट अखिलेश की अंत्येष्ठी संपन्न, पिता बोले- बहू को मिले नौकरी

मथुरा (ईएमएस)। केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान हादसे में प्राण गंवाने वाले पायलट अखिलेश शर्मा का पार्थिव शरीर रविवार सुबह उनके पैतृक गांव यूपी जिला मथुरा लाया गया। जहां उनकी अंत्येष्ठी विधि-विधान से संपन्न की गई। पायलट अखिलेश के पिता ने अपनी बहू के लिए एक नौकरी की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के उपर यह बड़ी विपत्ति सामने आ गई है। उनका बेटा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गया है। अखिलेश की पत्नी को एक नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना और अपने बच्चे का जीवन चला सके। उधर परिजनों की मांग है कि अखिलेश को शहीद का दर्जा दिया जाए। गर्भवती पत्नी और मां रोते-रोते बेहोश गईं। Pilots gathered in Delhi in the early hours of the morning to pay their homage and tribute to late Capt. Akhilesh Kumar, after which his mortal remains were taken to his hometown. May his soul RIP. @GuildPilots @airindiain @FlyWithIX pic.twitter.com/O8chlPCrVZ — Indian Commercial Pilots Association (@PilotsIndian) August 9, 2020 डॉक्टर भूदेव की मौजूदगी में स्वास्थ्य टीम गर्भवती पत्नी के स्वास्थ्य पर नजर […]