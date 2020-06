प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा, जानिये क्या है दो दिनों की योजना

देश में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और रविवार को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। इस बीच, अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रधान मंत्री सुबह 9.30 बजे केदारनाथ पहुंचे, जहां वह पूजा करने के बाद रुद्र अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज केदारनाथ में ही विश्राम करेंगे।

Uttarakhand: #Visuals from #Kedarnath. PM Narendra Modi to offer prayers at Kedarnath Temple later today pic.twitter.com/UT5S6fabZk

— ANI (@ANI) May 18, 2019