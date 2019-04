कश्मीर में RSS से जुड़े चंद्रकांत शर्मा पर हुआ हमला, दो की हुई मौत

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में अस्पताल के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलिबारी में दो लोगों की मौत की भी जानकारी है।

J&K: Medical Assistant Chandrakant Sharma working at district hospital in Kishtwar injured in an attack by terrorists, his PSO shot dead. Sharma is also associated with the RSS

— ANI (@ANI) April 9, 2019