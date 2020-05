कर्नाटक : वायरल वीडियो में दिख रहे इस्तीफे को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने फर्जी करार दिया

कर्नाटक में राजनीतिक संकट अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। स्पीकर ने दोनों पक्षों के नेताओं से मिलकर आश्वासन दिया है कि विश्वास प्रस्ताव पर मतदान सोमवार को कर लिया जायेगा।

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाकट विधानसभा के भीतर सदन में अपनी सीट पर बैठे कुमारस्वामी के हाथों में एक कागज नजर आ रहा है। वह कागज मुख्यमंत्री का इस्तीफा बताया जा रहा है।

#WATCH Karnataka: A letter seen kept on the table of CM HD Kumaraswamy at Vidhana Soudha, appearing to be his resignation letter. Chief Minister's Office (CMO) says that the letter is fake. (Video source: Karnataka assembly output) pic.twitter.com/KPJs4cr1Z9

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्वीटर पर प्रेषित इस वीडियो में त्यागपत्र साफ देखा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पत्र को फेक करार दिया है।

हालांकि वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने सदन में कहा कि पता नहीं किसे मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। किसी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके यह पत्र वायरल किया है। मैं स्वयं इस बात से अचं‌भित हुं।

Karnataka CM HD Kumaraswamy, in Vidhana Soudha: I got information that I have tendered my resignation to the Governor. I don't know who is waiting to become CM. Someone has forged my signature & spread the same on social media. I'm shocked at the cheap level of publicity. pic.twitter.com/0CIOvpluru

