कर्णाटक विद्रोही विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

कर्णाटक में 12 दिनों से चल रही राजकीय खेंचतान के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर फैसला लिया। कोर्ट द्वारा जेडीएस-कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने कहा कि विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार विद्रोही विधायकों पर नियम के अनुसार निर्णय लें। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री कुमार स्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे।

Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x — ANI (@ANI) July 17, 2019

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बैंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने यह भी कहा कि विद्रोही विधायक विधानसभा के पास आने या न आने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है।

Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in Supreme Court: The Court has said that the matter will be fully thrashed out at a later date. pic.twitter.com/WBIQIk0p5y — ANI (@ANI) July 17, 2019

अदालत का फैसला आने के बाद, विद्रोही विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, विश्वास प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। 15 विधायकों को कल विधानसभा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सभी 15 विधायकों को कल विधानसभा जाने या नहीं जाने की आजादी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब नजर स्पीकर केआर रमेश कुमार पर हैं। अगर अध्यक्ष बागी विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करते हैं, तो उनकी सरकार पहले ही गिर सकती है।

Rebel #Karnataka MLAs in #Mumbai: We honour Supreme Court's verdict. We all are together. We stand by our decision. There is no question of going to the Assembly. pic.twitter.com/56z1XdPnMj — ANI (@ANI) July 17, 2019

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal. pic.twitter.com/p0QcgBJkPB — ANI (@ANI) July 17, 2019

न्यायालय के फैसले के बाद, कर्णाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कहा, “मैं जो भी निर्णय लूंगा वह संविधान, अदालत और लोकपाल के विरोध में नहीं होगा।” फ्लोर टेस्ट के दिनों में, विद्रोही विधायक मुंबई में ही रहते हैं।