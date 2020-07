कर्णाटक : पति के शव को लॉरी में लेकर स्मशान पहुंची पत्नी, किसी ने नहीं की मदद (देखें वीडियो)

परिवारवाले और रिश्तेदार भी मदद के लिए आगे नहीं आए कोरोना वायरस के कारण दुनिया में हाहाकार मच गया है। ऐसे में यदि किसी के परिजन की मौत होती है तो उस शव के पास जाने से भी लोग कतराते हैं। ऐसी ही घटना कर्णाटक में हुई है। यहां एक महिला के पति की मौत हो गई तो उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जिससे उन्हें शव को लॉरी पर रखकर श्मशान ले जाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार कर्णाटक के बेलगाम जिले में दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। महिला अपने पति के शव को लॉरी पर रखकर श्मशानगृह में ले जा रही थी। उनके आसपास के लोग कोरोना के डर से उनके पास उनकी मदद के लिए नहीं आए। A woman in Belgaum used a push cart to move her husband’s dead body , no one helped as they feared the husband to have died due to #Covid19 pic.twitter.com/fdcfGPAhYE — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) July 18, 2020 महिला ने कहा मैं अपने दो बच्चों के साथ पति के शव को श्मशानगृह ले गई। परिवारवाले और रिश्तेदार भी मेरी […]