लोकसभा चुनाव के बाद कर्णाटक स्थानिक चुनावों में क्या रहा कांग्रेस भाजपा का प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव में हार के बाद भले ही कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मची हो और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हों, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कर्नाटक में हुए स्थानीय चुनावों में, कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं।

कर्नाटक में चुनाव आयोग के अनुसार, 56 शहरी स्थानीय चुनावों में कांग्रेस ने 1221 वार्डों में से 509 वार्ड जीते हैं, जबकि भाजपा ने 366 सीटें जीती हैं। अकेले चुनाव लड़ने वाले जद (एस) ने 174 वार्ड जीते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 160 वार्डों पर जीत दर्ज की है जबकि बसपा को 3, माकपा को 2 सीटें मिली हैं।

सिटी नगर पालिका 248 सीटों में से 90 पर कांग्रेस, 56 पर भाजपा की विजय हुई है। जद (एस) के हिस्से 38 सीटें आई है। टाउन मुनिसिपालिटी में 783 सीट में से 322 पर कांग्रेस, 184 पर भाजपा की विजय हुई है। टाउन पंचायत में 97 पर कांग्रेस तथा 126 पर भाजपा की विजय हुई।

@INCIndia wins 509/1221 of the #KarnatakaUrbanLocalBodiesElections

Winning almost 42% of the seats, it clearly shows that the people of Karnataka are with the Congress.

What surprises me is how did BJP lose after winning by huge margins in the Loksabha. Needs investigation. pic.twitter.com/wa9uRcMp4r

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) May 31, 2019