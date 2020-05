कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने का रास्ता साफ; येदुरप्पा बन सकते हैं मुख्यमंत्री

बैंग्लुरु। आखिरकार कर्नाटक में पिछले लंबे अरसे से चल रही राजनीतिक नौटंकी का अंत हो गया। बहुमत के अभाव में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई। इसी के साथ ही भाजपा की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। संभावना है कि भाजपा नेता येदुरप्पा एक बार फिर कर्नाटक की कमान संभालेंगे और मुख्यमंत्री पद पर आरुढ होंगे।

कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद भाजपा नेता येदुरप्पा ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। कर्नाटक के लोग कुमारस्वामी सरकार से उकता चुके थे। मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब राज्य में विकास के नये युग का शुभारंभ होगा।

BS Yeddyurappa, BJP: We assure the farmers that we will give more importance to them in the coming days. We will take an appropriate decision at the soonest. https://t.co/3rZlnIP33J

येदुरप्पा ने कहा कि राज्य में किसानों को अधिक महत्व दिया जायेगा। किसानों के हित के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

उधर भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे अब तक स्पीकर ने स्वीकार नहीं किये हैं। एक बार इस्तीफे स्वीकृत हो जायेंगे उसके बाद उन विधायकों को यह फैसला करना होगा कि वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल भाजपा के पास १०५ विधायक होने के नाते बहुमत है। हम राज्य में स्थायी सरकार देने में समर्थ हैं।

Jagadish Shettar, BJP: Their (rebel MLAs) resignations have not yet been accepted by Speaker, after acceptance of resignations they have to decide whether to join BJP or not. In present scenario we have 105 MLAs, it is a majority for BJP, we will form a stable government. pic.twitter.com/b9ezUk7f5s

