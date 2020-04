झारखंड में मोब लिंचिंग, चोरी की आशंका में युवक को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई

झारखंड में एक मुस्लिम युवक के साथ मोब लिचिंग की घटना सामने आई है। यहां के खरसवां में चोरी करने की आशंका में एक मुस्लिम युवक पर हमला किया गया। पुलिस को सौंपने से पहले, भीड़ ने उसे 18 घंटे से अधिक समय तक पीटा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान 24 वर्षीय तबरेज अंसारी के रूप में हुई है।

झारखंड में हुई इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगकिस प्रकार अंसारी को डंडे से मार रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तबरेज 18 जून को पुलिस को सौंप दिया गया था। इससे पहले, भीड़ ने उसे जानवर की तरह पीटा था। शनिवार को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।

When Mob came to know that he is Muslim, they forced him to shout Jai Sri Ram and Jai Hanuman and thrashed him brutally.

Muslim MPs bullied inside parliament and common Muslim lynched on street in Modi's Hindu Rashtra 2.0

