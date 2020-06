जेसिका लाल हत्याकांड :  मुख्य आरोपी मनु शर्मा 14 साल बाद तिहाड़ जेल से हुआ रिहा

तिहाड़ जेल में बंद जिस जेसिका लाल हत्याकांड में सजा काट रहे मुख्य आरोपी मनु शर्मा की रिहाई पर फैसला दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने पिछले साल टाल दिया गया था, उसी जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को सजा समीक्षा बोर्ड के कहने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रिहाई दे दी है। मनु शर्मा को उनके अच्छे व्यवहार के कारण 14 साल की कैद के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार पिछले साल उस समय अधिकारियों ने बताया था बोर्ड ने रिहाई से जुड़ी कई अन्य अर्जियों पर भी फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (विधि), महानिदेशक (जेल), संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और एक जिला सदस्य, सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं।

Lieutenant Governor of Delhi allows the release of Manu Sharma (in file pic) after Sentence Review Board recommendation. He was convicted in 1999 Jessica Lal murder case. pic.twitter.com/y0tXThTqiF

— ANI (@ANI) June 2, 2020