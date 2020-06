जम्मू-कश्मीर में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के डालिपुरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया, हालांकि, इस प्रक्रिया में सेना का एक जवान शहीद हो गया। रात करीब ढाई बजे, डाल‌िपुरा गाँव में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली। इसके पश्चात सीआरपीएफ, पुलिस और सेना ने उनकी खोज के लिए क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब साढ़े तीन बजे आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हुई, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई लड़ाई में तीन आतंकवादी मारे गए। हालांकि, एक जवान भी शहीद हो गया है। साथ ही एक नागरिक और दो जवान घायल हो गए, जिन्हे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है।

इलाके में तलाशी अभियान जारी है। तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही कर्फ्यू लगा दिया गया है।

Jammu & Kashmir: An exchange of fire between terrorists and security forces began in Dalipora area of Pulwama earlier this morning. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/BW3aFWelN2

— ANI (@ANI) May 16, 2019