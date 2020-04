जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी बस दुर्घटना, 24 मृत और 13 गंभीर रूप से घायल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। केशवन क्षेत्र में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस गहरी घाटी में गिर गई। इस दुर्घटना में 24 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। घटनास्थल पर पहुंची बचाव टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

दुर्घटना में घायल यात्रियों को आपकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मिनी बस (JK 17- 6787) केशवन से किश्तवाड़ जा रही थी। तभी सरगिरी के पास बस ने सड़क पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह एक गहरी घाटी में गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में लोड था।

Jammu & Kashmir: 5 people injured after a matador vehicle coming from Keshwan to Kishtwar fell into a gorge. The injured have been brought to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/GdWBOxtAzm

— ANI (@ANI) July 1, 2019