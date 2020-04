जयपुर में 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद एक अफवाह के कारण दंगे हुए

राजस्थान के जयपुर में दिल्ली की तरह दंगा फैलाने की साजिश की गई। आधी रात को एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं और सैकड़ों लोगों ने एक विशेष सामुदाय के घरों पर हमला किया। लोगों ने घरों पर पथराव किया और 50-60 कारों को नष्ट कर दिया। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

आधी रात को हंगामों और तोड़फोड़ की ये घटना 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने के कारण हुई। बलात्कार किसने किया, यह नहीं पता, दोषी कौन है ये नहीं पता, लेकिन इस बीच, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई कि रेप का आरोपी दूसरे धर्म का हो सकता है। इस अफवाह के फैलते ही गुस्से से भरे लोगों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

Rajasthan govt gives Rs 5 lakh compensation to kin after minor girl raped in Jaipur

