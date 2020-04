अधिकारी को पीटने वाले विजयवर्गीय का साथ देने वाले 21 कर्मचारी निलंबित

इंदौर नगर निगम के 21 कर्मचारियों को गुरुवार को नौकरी से निकाल दिया गया। इन कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय का नगरपालिका अधिकारी को पीटने में साथ दिया था।

गौरतलब है कि बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने एक नगरपालिका अधिकारी को बल्ले से पीटा। अफसर यहां जर्जर‌ित मकानों को तोड़ने के लिए आए तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस प्रदर्शन में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। घटना के बाद, पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

गौरतलब है कि इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इस वीडियो के सामने आने क़े बाद पुलिस हरकत में आई और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज क‌िया। जिस समय आकाश विजयवर्गीय अधिकारी को बल्ले से मार रहे थे इस समय नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने पुलिस के साथ भी मार पीट की थी, तो कुछ कर्मचारियों ने अधिकारी के खिलाफ आकाश विजयवर्गीय का समर्थन दिया था।

Indore: Municipal Corporation employees protest against BJP MLA Akash Vijayvargiya who thrashed a Municipal Corporation officer in Indore, yesterday. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/iFIakYhAoO

— ANI (@ANI) June 27, 2019