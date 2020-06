स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव के युवकों ने शहीद की पत्नी को घर गिफ्ट दिया

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में इंदौर जिले के बेतमा गांव में युवकों ने शहीद जवान की पत्नी को नए घर का तोहफा दिया। गांव के युवकों ने 11 लाख रुपए एकत्रित करके शहीद जवान की पत्नी को घर उपहार दिया। BSF जवान मोहन सिंह 1992 में शहीद हुए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी एक झोपड़ी में रहा करती थी। उनका पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहा करता था जिसकी छत टूटी हुई थी। सरकार ने भी परिवार के आगे सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया।

महिला के परिवार की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद गांव के युवकों ने ‘One Cheque-One Sign’ नामक एक अभियान शुरु किया, ताकी वे महिला के लिए घर बनवा सकें।

अभियान से जुड़े एक सदस्य ने कहा हमने घर के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए एकत्रित किए थे। आज राखी तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने उन्हे घर की चाबियां सौंपी हैं। उन्होने हमें राखी भी बांधी।

#WATCH Indore: Youth in Betma village presented new house y'day to wife of soldier Mohan Singh(who lost his life in 1992 in Assam).She had been living in 'kuccha' house till now. They also placed their hands on the ground in respect to help her enter the house for the first time pic.twitter.com/wp3mSM3lWZ

