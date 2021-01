अतुल्य भारत : ग्रामीणों ने ट्रक को घाटी से बाहर निकाला, देखिए वीडियो

एकता में ताकत है … सभी को इस पर विश्वास होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखने के बाद आप वास्तव में इस कहावत पर विश्वास करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में एक ट्रक घाटी में गिर गया। ग्रामीणों ने साहसिक का परचा बताते हुए किसी भी मशीनरी बिना ट्रक को बाहर निकालने का मन बना लिया। फिर क्या था, ट्रक को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। बीजेपी के प्रवक्ता मंसुमो किको ने ट्विटर पर वीडियो साझा किया है।

नागालैंड में वीडियो के स्थान की पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अदरक से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर घाटीमें गिर गया। ट्रक चालक और कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं। ट्रक एक घाटी में फंस गया था और क्रेन की मदद के बिना इसे बाहर निकालना लगभग असंभव लग रहा था। चूंकि इलाके में कोई क्रेन नहीं थी, इसलिए ग्रामीणों ने रस्सी और बांस की मदद से ट्रक को बाहर निकालने का फैसला किया।

In a village in Nagaland (not yet identified) the entire community pulls up a truck which fell off the road with ropes & the spirit of unity!

More information awaited! As received on WhatsApp! pic.twitter.com/B0joxEPEKU

— Mmhonlumo Kikon (@MmhonlumoKikon) January 10, 2021