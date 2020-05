लद्दाख के युवा सांसद जामयांग शेरिंग का ‘ट्रेलर’ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा!

लोकसभा में छा गए युवा सांसद जामयांग शेरिंग, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया शेरिंग को जरूर सुनें

नई दिल्ली ( ईएमएस)। लद्दाख से भाजपा के युवा लोकसभा सदस्य जामयांग शेरिंग नामज्ञाल के ओजस्वी भाषण ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा शेरिंग को जरूर सुनें।

Excellent speech by young BJP MP, Jamyang Tsering Namgyal, representing Ladakh, the largest Lok Sabha constituency of India.

A speech full of facts that reflects aspirations of our brothers and sister from the Ladakh region. @MPLadakh

Do watch!https://t.co/mdzVUCD0LV

— Amit Shah (@AmitShah) August 6, 2019