आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की फैमिली ने दिल्ली छोड़ा

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंकित शर्मा की हत्या के केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इन सब के बीच खजूरी स्थित अंकित के परिवार ने दिल्ली छोड़कर यूपी में एक रिश्तेदार के यहां शरण ले ली है।

अंकित के बड़े भाई अंकुर शर्मा ने बताया कि अंकित की मौत के बाद मां सुधा शर्मा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना काल में खजूरी खास थाने के पुलिस वाले पॉजिटिव होने लगे तो परिवार सुरक्षा लेने से भी डरने लगा। लिहाजा दिल्ली से यूपी का रुख करना पड़ा।

बता दें कि 25 फरवरी को खजूरी खास इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन के घर के बाहर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद हमलावरों ने पास के नाले में अंकित की लाश को फेंक दिया था। जब अंकित की लाश नाले में फेंकी जा रही थी तो इलाके के एक शख्स ने इस पूरी वारदात का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के 51 निशान मिले थे। इस सिलसिले में पार्षद ताहिर हुसैन के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चार्जशीट में कहा गया है कि इस दंगे और अंकित की हत्या के पीछे एक गहरी साजिश थी।

“Investigation has revealed that there was a deep rooted conspiracy behind the riot and murder of Ankit Sharma,who was a familiar face in the area. He was specifically targeted by a mob led by Tahir Hussain,a politician of Aam Aadmi Party & sitting councilor in EDMC”-Delhi Police pic.twitter.com/AFULUc3Lov

— Anjana Om Kashyap (@anjanaomkashyap) June 3, 2020