मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला….

देखें, कैसे पुलिसकर्मी ने विकास की कानपट्टी पर एक दे मारी!

उत्तर प्रदेश के कानपुर में गत सप्ताह को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करनेवाला कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। तभी वहां के गार्ड ने उसे पहचान लिया।

उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु ऐसे रिपोर्ट भी सामने आए हैं कि विकास दुबे ने सरेन्डर किया है। उसने उज्जैन के स्थानीय मीडिया को पहले से ही जानकारी दी थी कि वह महाकाल मंदिर के सामनेे खड़ा है और पुलिस ने उसे पकडक़र रखा है।

जैसे ही मीडियाकर्मी पहुंची तो उसने जोर से चिल्लाया कि ‘मैं विकास दुबे हूं, कानपुरवाला’ यह सुनते ही उसके पीछे खड़े एक पुलिसकर्मी ने उसे पीछे से कनपट्टी पर मारा और बोलने से मना किया था। कानपुर में घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार होकर दिल्ली-एनसीआर पहुंचा, किंतु पुलिस की नाकाबंदी के कारण वह मध्यप्रदेश के उज्जैन पहुंचा। जहां उसकी मध्यप्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की थी।

आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को मंगलवार को फरीजाबाद में एक होटल में देखा गया था, किंतु जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो वह भाग गया था। उसके बाद वह मध्यप्रदेश की तरफ भाग निकला। उज्जैन में सुबह 8 बजे वह महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचा। वहां प्रसाद की एक दुकान पर दुकानदार को शक हुआ।

उसने मंदिर सिक्युरिटी को इस बात की जानकारी दी। जब पूजा करके वह बाहर निकला तो सिक्युरिटी वहीं थी। उससे उसकी आईडी दिखाने के लिए कहा गया। उसकी आईडी किसी अन्य के नाम की बनी थी। इसके बाद सिक्युरिटी गार्ड ने और अधिक पूछताछ किया तो वह मारपीट पर उतर आया। जब उसे पुलिस थाने लेकर पहुंचे तब उसने अपनी असलीयत कबूल कर लिया।

Vikas Dubey was going to Ujjain Mahakal temple when he was identified by security personnel. Police were informed, he confessed his identity after being pushed for it. He has been apprehended by police & interrogation is underway: Ashish Singh, Ujjain Collector #MadhyaPradesh https://t.co/tBNHn3pwuw — ANI (@ANI) July 9, 2020

गुरुवार को सुबह पुलिस ने दो एन्काउन्टर किया है। एक कानपुर में तो दूसरा इटावा में। जिसमें विकास दुबे के दो साथियों की मौत हो गई है। कानपुर पुलिस ने कहा कि इस एन्कउन्टर में दुबे के साथी प्रभात मिश्रा की मौत हुई है। उसे बुधवार को ही फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था।

महाकाल के दर्शन के पश्चात विकास दुबे ने वहां मौजूद निजी सुरक्षाकर्मियों को बताया कि “मेरा नाम विकास दुबे है आप कृपया उज्जैन पुलिस को सूचना कर दें, मैं महाकाल की शरण में सरेंडर करने आया हूं” उज्जैन पुलिस मंदिर प्रांगण के बाहर से विकास को कस्टडी में ले गई.@bstvlive — Brajesh Misra (@brajeshlive) July 9, 2020

पुलिस उसे ट्रान्सिट रिमाण्ड पर कानपुर ला रही थी। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। इस बीच गोलीबारी में उसके पैर पर गोली लगी थी। पुलिस ने कहा कि प्रभात मिश्रा को कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई थी। जिसे गाड़ी की मरम्मत की जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी का रिवॉल्वर छीन लिया और पुलिस पर कई राउन्ड फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्यवाही में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दूसरा एन्काउन्टर इटावा में किया। जिसमें भी दुबे का साथी मारा गया। उस पर 5000 रुपए का इनाम था। एन्काउन्टर में पुलिस को एक पिस्तौल, दो नली बन्दुक और कारतूस मिला है। रणबीर के साथ अन्य तीन अपराधी थे, जो भागने में सफल रहे।

बता दें इससे पहले पुलिस ने एक एन्काउन्टर में विकास दुबे के और एक साथी अमर दुबे को हरीमपुर में मार गिराया था।गांव से विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात एक साथ आए थे किंतु अमर वापस चला गया था।