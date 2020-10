हैदराबाद : बहू ने मां के साथ मिलकर सास की पिटाई कर दी; वीडियो वायरल

कोरोना काल में तनाव का दायरा बहुत बढ़ गया है। कई परिवारों में आपसी क्लेश होने लगा है। इस दौरान आपस में झगड़ा भी हो जाता है। जरुरी यह है कि ऐसे समय में समझदारी से काम लिया जाए, ताकि परिवार टूटने के बजाय संवारा जा सके।

हैदराबाद के मल्लेपल्ली क्षेत्र में बहू ने सासु की पिटाई की। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस थाने में शिकायत की थी। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया था। इस बीच बहू ने सासु को धमकी देकर घर के बाहर निकाल दी थी। उसने फिर घर में आने की कोशिश की तो बहू व उसकी मां ने मिलकर पिटाई की। इस दृश्य को एक लडक़ा अपने मोबाइल में कैद करने का प्रयास कर रहा था। उसे ऐसा करते देखकर महिला ने उसे चेतावनी दी और वहां से खदेडऩे का प्रयास किया। वह यह भूल गई कि वह जित्र क्षेत्र में सासु की पिटाई कर रही थी, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया।

#WATCH Telangana: A woman being thrashed by her daughter-in-law and her mother in Hyderabad over family dispute.

Police says, “The incident happened in the Humayun Nagar area on October 8. A case has been registered and further investigation is underway.” pic.twitter.com/FQgCSzjVbF

— ANI (@ANI) October 10, 2020