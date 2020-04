अस्पताल में Tik Tok वीडियो बनाने के कारण नर्सों की नौकरी पर लटकी तलवार

उड़ीसा के मलकानगिरी की अस्पताल में कुछ नर्सों की मौज मस्ती और टिक टोक पर वीडियो बनाना महंगा पड़ सकता है। अपने कर्तव्य को भूल कर वीडियो बनाने में व्यस्त इन नर्सों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। अस्पताल प्रशासन उन पर कार्यवाही कर सकता है।

Some #TikTok videos of a group of nurses dancing in #Malkangiri district headquarters #Hospital inside Sick and New Born Care Unit in #Odisha have gone #viral, prompting the administration to inquire into the matter. pic.twitter.com/uRZT6C05lc

