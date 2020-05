अस्पताल के ICU में लगी आग, दम घुटने के कारण ढाई साल की बच्ची की मौत

राजस्थान के जे. के लोन अस्पताल में सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अस्पताल की पहली मंजिल पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ था। इस बीच, ढाई साल के एक लड़के की दम घुटने के कारण मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वार्ड में 25 बच्चों का इलाज चल रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची को तीसरी मंजिल के ICU में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान तस्मीन के रूप में हुई, जो हरियाणा के फिरोजपुर में रहती थी। लड़की 20 दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में थी।

Rajasthan: Smoke engulfed the ICU on the first floor of JK Lon Hospital in Jaipur, following a short circuit earlier this morning. 25 children were admitted in the ward at the time of incident, they have been shifted to ICU on the third floor of the hospital.

— ANI (@ANI) July 29, 2019