अस्पताल ने बिल नहीं भरने पर 80 वर्षीय रोगी को बांधा, सीएम ने क्या कहा, जानिए

मध्यप्रदेश के शाजापुर में एक रोगी निजी अस्पताल में उपचार हेतु गया। जहां बिल नहीं भर पाने से उसे सजा दी गई। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण ने ट्विट करके कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा क्रूर व्यवहार करनेवालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

गत शाम को एसडीएम साहेबलाल सोलंकी अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ अस्पताल पहुंचे थे और बयान दर्ज किया था। राजगढ़ जिले के रनारा गांव के निवासी 80 वर्षीय लक्ष्मीनारायण डांगी को पेट में दर्द होने से उन्हें शाजापुर की एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।

Madhya Pradesh: An 80-yr-old man found tied to bed with rope at a hospital in Shajapur allegedly over non-payment of hospital bill. Dist Collector says,‘We’ve sent a team to hospital to investigate matter. Police probe on. Report awaited. Action will be taken accordingly.'(06.06) pic.twitter.com/fWaY4nIi5z

— ANI (@ANI) June 7, 2020