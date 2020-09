हिसार : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डीएसपी की पत्नी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

स्वास्थ्य ‎विभाग की टीम डीएसपी के घर पोस्टर लगाने और लोगों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह देने पहुंची थी

हिसार (ईएमएस)। हिसार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक डीएसपी और उनकी पत्नी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का आरोप है कि डीएसपी प्रदीप यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद टीम उनके घर में पोस्टर लगाने और लोगों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह देने पहुंची थी, लेकिन घर में मौजूद उनकी पत्नी ने घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाने दिया।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बात की तो उन्होंने अपने पति को फोन लगा दिया, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। आरोप है कि उनके पति डीएसपी प्रदीप यादव ने पूरी टीम को गाली दी और मौके से भाग जाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर आगे देख लेने की धमकी दी।

डीएसपी ने स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई पर नाराजगी जताई

दरअसरल सेक्टर 16-17 निवासी डीएसपी प्रदीप यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनके घर के बाहर स्वास्थ्य विभाग की टीम होम क्वारंटाइन पोस्टर लगाने पहुंची थी। वहीं डीएसपी और उनकी पत्नी का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव होने के 5 दिन बाद तक उनके परिवार की कोई सुध नहीं ली और न ही परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट काराया। डीएसपी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इसी बात पर नाराजगी जाहिर की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक वीडियो मीडिया को सौंपा है, जिसमें महिला को डीएसपी की पत्नी बताया है और ऑडियो में जो व्यक्ति गाली- गलौज कर रहा है, उसे डीएसपी प्रदीप यादव की आवाज बताया जा रहा है।

