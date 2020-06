कुल्लू में 45 भाजपा कार्यकर्ता सवार एक बस पलटी, जानें फिर क्या हुआ

गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें एक बस पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुल्लू जिले के बंजर इलाके में नगनी गांव के पास एक बस पलट गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 45 कार्यकर्ता सवार थे।

Rajkumar Chandel, Additional SP Kullu: Seven injured after a bus carrying 45 BJP workers overturned at Nagni village in Banjar area of Kullu district. Injured have been shifted to local hospital. #HimachalPradesh pic.twitter.com/8KSXR56Pp0

— ANI (@ANI) May 16, 2019