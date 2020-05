हिमाचल के सोलन में एक इमारत ढेर, 7 सैनिकों सहित 8 की मौत

हिमाचल प्रदेश में सोलन के कुमारहट्टी-नाहन हाईवे के पास बने सेहज ढाबा और गेस्ट हाउस की इमारत ढेर हो गई। कई लोग इस इमारत की जांच के दायरे में हैं। इस दुर्घटना में 7 सैनिकों और एक महिला सहित आठ लोग मारे गए हैं, जबकि 28 को बचा लिया गया है। बचाव अभियान अभी भी चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में कहा कि पंचकूला से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में बचाव कार्य पूरा हो जाएगा। घटना की जांच की जाएगी।

Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur: The NDRF team from Panchkula have reached the spot and medical teams have also reached the spot. Rescue operations is underway. I hope within next few hours rescue operations will conclude. Proper investigation will be done. https://t.co/MjG59lcfQu

— ANI (@ANI) July 14, 2019