इजराइल दूतावास के समीप विस्फोट के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी में इजराइल दूतावास के पास एक कम तीव्रता के बम विस्फोट के बाद देश भर के सभी हवाई अड्डों और सरकारी इमारतों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी ने कहा, “देश भर के सभी हवाई अड्डों और सरकारी इमारतों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।” अधिकारी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों पर चेकिंग कड़ी होगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, कम तीव्रता का विस्फोट शाम 5.05 बजे 5 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र जिंदल हाउस के पास है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज देख रही है।

Shivang Tripathi 10 seconds ago

Low intensity blast held in front of Israel Embassy, in new Delhi on Friday. 29 January 2021.(Photo: IANS/Bidesh Manna)

