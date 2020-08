हेमकुंड यात्रा चार सितंबर से होगी शुरू, तीर्थयात्रियों को दिखानी होगी कोविंड-19 टेस्ट रिपोर्ट

गोपेश्वर (ईएमएस)। उत्तराखंड के चमोली जिले में उच्च गढवाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा आने वाली चार सितंबर से शुरू होगी। कोविड-19 के चलते इसबार गुरुद्वारे के कपाट तीन माह की देरी से खुल रहे हैं। हालांकि, राज्य के बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को 3 दिन पहले का कोविड-19 से संक्रमण मुक्त होने का प्रमाणपत्र लेकर आने पर ही यात्रा की अनुमति होगी।चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट चार सिंतबर को श्रद्वालुओं के लिए खोले जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सिखों के 10वें गुरू गोविंद सिंह की तपस्थली श्री हेमकुंड साहिब के कपाट हर वर्ष मई माह के आखिरी हफ्ते में खोले जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते इसमें तीन माह की देरी हो गई।

Sometimes when you visit a place of worship, you realise that there is a drawing power in music, in soulful renditions addressed to a powerful energy and that a “space” can also be holy.

At Hemkund Sahib, the highest Gurudwara in the world (14,000 ft asl) #TravelTuesday pic.twitter.com/Th4mQpmo8v

— Ritu (@ritz_harish) March 3, 2020